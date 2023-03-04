أخبار الاقتصاد اليوم.. 14 مليار جنيه التكلفة السنوية لزيادة الحد الأدنى

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 4-3-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه

المالية: 14مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.. وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

أشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وزيرة التخطيط تبحث مع "كوبنهاجن" للبنية التحتية التعاون بالمشروعات الخضراء

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر. حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادي، وأحمد الشربيني، كبير مسئولي الاستثمار ونائب رئيس صندوق تحويل الطاقة بشركة كوبنهاجن، وهانزادا فريد، القنصل التجاري بسفارة الدنمارك.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة وتتطلع إلى تحول الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 تستهدف الوصول إلى نسبة 40% من المشروعات بها كمشروعات خضراء، على أن تزيد تلك النسبة إلى 50% بنهاية 24/2025.

وأشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، لافتة إلى أنه يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، مشيرة إلى إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، فضلا عن مشروعات تحلية المياه.

التعاون الدولي..أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة وانعقاد منتدى الأعمال المصري المجري

شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي عددًا من الفعاليات والأنشطة، في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من خلال زيارة البرامج والمشروعات التنموية بعدد من المحافظات.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الزيارات الميدانية بتفقد البرامج والمشروعات المنفذة في محافظتي المنيا والإسكندرية، في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة وتمكين المرأة وحماية الأطفال وتعزيز التحول الأخضر.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 1830 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1830 جنيها للجرام وسط ارتفاع في سعر أونصة الذهب إلى مستويات 1855 دولارا.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 18 يسجل 1564جنيها.

عيار 21 يسجل 1830جنيها.

عيار 24 يسجل 2086 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14600جنيها.

سعر الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالمياً أسبوع تداول إيجابي دفعها إلى تسجيل أول ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ منتصف يناير الماضي، ليستغل الذهب تراجع مستويات الدولار وهدوء الأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، و ارتفعت أسعار أونصة الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% لتسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات، لتغلق تداولات الذهب عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.