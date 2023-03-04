شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.83 دولار لبرنت و79.68دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 85.83 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.68 دولار.

وصرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيخلق مشاكل ويؤدي إلى اختلال التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة Hindustan Times: "نعلم أن سوق النفط يجب أن يكون متوازنا، وإذا لم يشتر الجميع في العالم النفط الروسي، فسنواجه مشاكل لأن السوق ستكون غير متوازنة للغاية".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الاتحاد الأوروبي "غير قلق على الإطلاق من حقيقة أن الهند تشتري النفط الروسي".

وأضاف بوريل: "لذا فإن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا ومن الجيد للهند أن تتمكن من شراء النفط الروسي بسعر أفضل".

ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، وقامت العديد من الدول الأوروبية بالامتناع عن شراء النفط الروسي، ومحاولة فرض سقف أسعار عليه، في محاولة لمنع الدول الأخرى من شرائه.