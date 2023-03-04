زيادة 20 جنيها.. الذهب يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، مع بداية التعاملات، بنحو 20 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1200 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1543 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2057 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وقفز سعر الذهب عالميا أمس الجمعة، بنحو 1.12% إلى نحو 1846 دولارا للأوقية، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.