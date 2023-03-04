شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: تعاقد وزارة التموين على شراء 240 ألف طن قمح روسى لتعزز المخزون والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على حرص الدولة على التوسع في السعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول الصويا وكافة محاصيل الحبوب من خلال إنشاء صوامع متطورة وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة السعة التخزينية للأقماح على مدار السنوات الماضية لافتا الى أن توفير مثل هذه السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات مثل زيت الطعام والمخبوزات وأيضا الأعلاف لمربي الدواجن ،الامر الذى سيصب في صالح المستهلك من خلال حصوله على منتجات بأسعار اقتصادية وهو ما تقوم به الحكومة ووزارة التموين حاليا من خلال طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30% أو من خلال توفير الأعلاف والذرة الصفراء لمربى الدواجن مما يؤدي الى إحداث توازن في الأسعار بالأسواق .
وأوضح عبد الغفار السلامونى أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر ،كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل اجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 مليون طن ، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية .