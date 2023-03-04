الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-3-2023

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار اليوم السبت، الموافق 4-3-2023، أمام الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 30.72 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا