سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار اليوم السبت، الموافق 4-3-2023، أمام الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 30.72 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.