شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم بالبورصة ترتفع بأكثر من 30% خلال فبراير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير، وربح رأس المال السوقي للبورصة، نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1085.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعدت 8 أسهم بنسبة 30% خلال الشهر الماضي، وهم:

1- بلتون المالية القابضة بنسبة 33.07% ليغلق عند مستوى 3.380 جنيه.

2- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 33.95% ليغلق عند مستوى 46.990 جنيه.

3- النصر للأعمال المدنية بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 22.930 جنيه.

4- المالية والصناعية المصرية بنسبة 36.12% ليغلق عند مستوى 55.470 جنيه.

5- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 38.58% ليغلق عند مستوى 36.530 جنيه.

6- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 37.72% ليغلق عند مستوى 4.710 جنيه.

7- الألومنيوم العربية بنسبة 70.88% ليغلق عند مستوى 75.700 جنيه.

8- جولدن تكس للأصواف بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 12.320 جنيه.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 55.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.609 مليار ورقة منفذة على 1.356 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 16.274 مليار ورقة منفذة على 1.699 مليون عملية خلال الشهر الماضي.