شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليار جنيه مساعدات برنامج تكافل وكرامة خلال 6 شهور بزيادة 1.2 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 10.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 1.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

أطلقت الحكومة برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، لدعم المواطنين الأكثر ضعفًا، وساهم البرنامج في خفض معدل الفقر لأول مرة من 32.5% عام 2017/2018 إلى 29.7% عام 2019/2020، ويستهدف خفض هذا المعدل إلى 25% خلال العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة زيادة عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 مليون أسرة، بضم 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا.

وخلال عام 2021، بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي نحو 15 مليون مُستفيد، بإجمالي مبالغ مُنصرِفة نحو 20 مليار جنيه.

خصصت الموازنة العامة للدولة هذا العام 302.2 مليار جنيه لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية مقابل 251 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة نمو 17.6%، مقسمة بين 22 مليار جنيه لدعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، 266 مليون جنيه للإسكان الشعبي، 7.8 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم المرافق، و3.5 مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا.