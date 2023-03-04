شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "إى إف جى" تنفذ تداولات بـ2.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 953.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 745.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 741.9 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة 690.9 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 569.4 مليون جنيه، 536.2 مليون جنيه، بنسبة 3.8%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.