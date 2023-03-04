شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 24.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 502.3 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 66.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 382.9 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 33 مليون ورقة، وبقيمة تداول 322.8 مليون جنيه، ثم "بي انفستمنتس القابضة" بحجم تداول 13.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 303.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 17.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 294.2 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 10 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 287.4 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 48.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 284.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 5.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 238.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "جي بي أوتو" بحجم تداول بلغ 43 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 235.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.