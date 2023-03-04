شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات جنيه عوائد الموازنة من الهيئات الاقتصادية خلال 6 شهور بنسبة نمو 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بالموازنة العامة للدولة إلى 110.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2023/2022 تمثل 19.4% من إجمالي إيرادات الموازنة، مدفوعًا في الأساس بما يلي:

1- 42.4 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بزيادة 8.9 مليار جنيه بنسبة نمو 26.8%.

2- 33 مليار جنيه حصيلة عوائد الملكية.

3- 17.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بزيادة 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.5%.

4- 6 مليارات جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بزيادة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 40.8%.

5- 2 مليار جنيه من المنح.

6- 32 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من الإيرادات المتنوعة.

حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.