أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1770 جنيها للجرام

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-2-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها وصول سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1770 جنيها للجرام مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1844 دولار، وإعلان محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، زيادة عدد المصانع المسجلة بالغرفة إلى 8500 عضوًا منهم 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1770 جنيهاسجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1770 جنيها للجرام مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1844 دولار، وبلغ عيار 18 قيمة 1517 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2023 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 14160 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1770 جنيهاسجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1770 جنيها للجرام مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1844 دولار، وبلغ عيار 18 قيمة 1517 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2023 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 14160 جنيها.

اتحاد الصناعات: 1700 مصنع ملابس جاهزة جديد يدخل السوق المصرية لأول مرةكشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة عدد المصانع المسجلة بالغرفة إلى 8500 عضوًا منهم 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة مما يدل على أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تطورًا كبيرا من حيث جودة المنتجات وخطوط الموضة والأسعار التنافسية والتي أتاحت للمنتجات المصرية أسواق جديدة خارجية وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. اتحاد الصناعات: 1700 مصنع ملابس جاهزة جديد يدخل السوق المصرية لأول مرةكشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة عدد المصانع المسجلة بالغرفة إلى 8500 عضوًا منهم 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة مما يدل على أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تطورًا كبيرا من حيث جودة المنتجات وخطوط الموضة والأسعار التنافسية والتي أتاحت للمنتجات المصرية أسواق جديدة خارجية وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

أضاف "عبد السلام"، أن صناعة الملابس الجاهزة نجحت في الوصول بنسبة مكون محلي 70% حاليًا مقابل 30% مدخلات مستوردة، ونستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة النسبة إلى 80% للمكونات المحلية.

التخطيط: تنفيذ 277 مشروعا تنمويا بمحافظة قنا باستثمارات 4.7 مليار جنيهقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا بلغت 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه. التخطيط: تنفيذ 277 مشروعا تنمويا بمحافظة قنا باستثمارات 4.7 مليار جنيهقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا بلغت 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 22/2023، أوضحت "السعيد"، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%، ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3 مليون جنيه بنسبة 19%.