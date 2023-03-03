شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 10 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 2.1%، وقفز قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات بنسبة 1.6%، 1.4%.

وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 657.6 مليار جنيه إلى 654.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.7 مليار جنيه إلى 204.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 858.3 مليار جنيه إلى 859.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.