شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر
وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 657.6 مليار جنيه إلى 654.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.7 مليار جنيه إلى 204.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 858.3 مليار جنيه إلى 859.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.