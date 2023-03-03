بعد زيادة البنزين.. أوبر ترفع أسعار رحلاتها للمرة الثانية خلال شهر

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت شركة النقل الذكي "أوبر"، رفع أسعار خدماتها بداية من اليوم الجمعة، مرجعة هذه الزيادة إلى زيادة سعر البنزين، لتعتبر الزيادة الثانية خلال شهر واحد.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد أخطرت شركة "أوبر" عملائها عبر البريد الالكتروني، برفع أسعار خدماتها بداية من اليوم الجمعة، مرجعة هذه الزيادة إلى رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى جنيه في اللتر.

وفي ساعة مبكرة من صباح الخميس، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار البنزين بواقع 75 قرشاَ للبنزين 80 و95 فيما ارتفع جنيهاً للبنزين 92، وزيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر فيما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

ورفعت "أوبر" الحد الأدنى لقيمة الرحلة في خدمة أوبر اكس من 20 إلى 21.5 جنيه، حسب قائمة الأسعار التي أرسلتها للعملاء، كما رفعت سعر فتحة العداد من 12 جنيها إلى 13جنيها، كما رفعت سعر الكيلومتر من 3.10 جنيه إلى 3.35 جنيه، ورفعت وقت الانتظار من 55 قرشا للدقيقة إلى 60 قرشا.

وفي خدمة "أوبر اكس سيفر"، ارتفع الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 18 جنيها إلى 19.5 جنيها، كما ارتفع سعر فتحة العداد من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، وارتفع سعر الكيلومتر من 2.75 جنيه إلى 3.05 جنيه، ووقت الانتظار زاد من 55 قرشا إلى 60 قرشا.

ووفقا للأسعار الجديدة لخدمات أوبر، فقد ارتفع الحد الأدنى لسعر الرحلة على خدمة أوبر كومفرت من 25 جنيها إلى 27 جنيها، وارتفع سعر فتحة العداد من 15 جنيها إلى 16.25 جنيه، كما ارتفع سعر الكيلومتر من 4.52 جنيه إلى 4.87 جنيه، وزادت تكلفة الانتظار من 70 قرشا إلى 76 قرشا.