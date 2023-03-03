ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار البيض بجميع أنواعه في الأسواق، اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بصفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، فقد ارتفعت أسعار البيض بجميع أنواعه في الأٍسواق اليوم الجمعة، حيث بلغت كرتونة البيض الأبيض اليوم بالمزرعة نحو 94 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيها، وسعر كرتونة البيض البلدي 98 جنيها، .

وفيما يلي أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة:

- البيض الأبيض 94.75.

- البيض الأحمر 97.75.

البيض البلدي 98.75.

وكانت أسعار البيض قد شهدت تراجعا خلال الأسبوع الأخير وذلك عقب ارتفاعات لمستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامنا مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف، بحسب مربين تحدثوا في وقت سابق لموقع "مصراوي".

وفي فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

كما عانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، وفقا لمستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لموقع "مصراوي".

وفي يناير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

وتسببت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، على خلفية تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.