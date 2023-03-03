شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 1700 مصنع ملابس جاهزة جديد يدخل السوق المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة عدد المصانع المسجلة بالغرفة إلى 8500 عضوًا منهم 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة مما يدل على أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تطورًا كبيرا من حيث جودة المنتجات وخطوط الموضة والأسعار التنافسية والتي أتاحت للمنتجات المصرية أسواق جديدة خارجية وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

أضاف "عبد السلام"، أن صناعة الملابس الجاهزة نجحت في الوصول بنسبة مكون محلي 70% حاليًا مقابل 30% مدخلات مستوردة، ونستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة النسبة إلى 80% للمكونات المحلية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، والسفير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، معرضين متخصصين في صناعة الملابس والأقمشة، بمشاركة عدد كبير من العارضين من مصر ودول العالم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

قال محمد عبد السلام، إن المعرض الأول يضم جميع أنواع الملابس في مصر، ويمثل أكبر تجمع لمصانع الملابس في الشرق الأوسط ويترددعليه أكثر من 7 آلاف زائر، ويعد فرصة مناسبة لعقد اللقاءات الثنائية بين المصنعين وتجار الملابس وأصحاب المحلات وعرض آخر ما وصلت خطوط إنتاج الموسم الصيفي المقبل وبأسعار مناسبة.

أضاف المعرض الثاني، يعد تجمعًا ضخمًا لمنتجي مستلزمات تصنيع الملابس وماكينات التصنيع، يضم كبريات الشركات في مجال تجارة وتصنيع الأقمشة بأنواعها، والغزل والنسيج والصباغة، والإكسسوارات المحلية والعالمية، ويشارك في المعرضين 468 عارضًا من 8 دول وهي مصر، وتركيا، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، وباكستان، والهند، والأردن.

وتسهم المعارض في عرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والموضة العالمية في مجال الملابس والتي نسعي إلى استخدامها لتطوير الأسواق الداخلية وتطوير المنتج المحلي، وبما يتيح لمصنعي الملابس الجاهزة في مصر التعرف على أحدث التقنيات في مدخلات التصنيع، وآخر التطورات في مجالات التصنيع والموضة والمنقوشات والألوان.

وأكد محمد عبد السلام رئيس الغرفة، أن المعارض تؤكد هذا العام حجم التطور الكبير الذي تشهده صناعة الملابس الجاهزة المحلية، ويعكس مدى متابعة المنتجين لخطوط الموضة العالمية ونوعيات الأقمشة والتصميمات الحديثة وفنون الطباعة المتطورة، بهدف تقديم منتج بنفس مستويات الجودة العالمية.