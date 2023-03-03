شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 مارس 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، بعد تغير الأسعار عدة مرات خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1770 جنيها للجرام مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1844 دولار.





أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1517 جنيها.

عيار 21 يسجل 1770 جنيها.

عيار 24 يسجل 2023 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14160 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في طريقها لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يناير الماضي، وذلك بعد تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي عملت على تهدئة الأسواق ودفعت بالدولار إلى التراجع.

وسجل السعر الفوري للأونصة عالميًا، ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1847.27 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير عند 1846.30 دولار للأونصة، وتتجه أسعار الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.8%.

في المقابل عاد الدولار الأمريكي إلى الانخفاض اليوم بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، يأتي هذا بعد أسبوع سلبي للدولار شهد تذبذب كبير للعملة الفيدرالية في الأسواق، وفق تقرير GOLD BULLION.

وصدرت أمس تصريحات من قبل أعضاء للبنك الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تهدئة الأسواق بعض الشيء وأعطت الفرصة لأسعار الذهب في الارتفاع، فقد صرح رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك بقيام البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في مارس

في حين قال عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر، في تصريح منفصل، إن التضخم المعتدل والنمو الاقتصادي قد يستدعي بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند 5.4% وهي التوقعات الحالية في الأسواق والتي تم تسعيرها بالفعل في معظم الأسواق المالية، الأمر الذي أثر بالسلبي على مستويات الدولار الأمريكي وسمح للذهب بمزيد من المكاسب اليوم.

من جهة أخرى شهدت أسواق السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا بنسبة 0.8% في العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لتصل إلى المستوى 4.032% وذلك بعد تسجيلها يوم أمس أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.091%.

كما تعافت أسواق الأسهم الأمريكية بدعم من تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال جلسة الأمس، فقد أغلق مؤشر الداو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.8% كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.1%.



البنوك المركزية مهتمة بالذهب في 2023 البنوك المركزية مهتمة بالذهب في 2023 خرج مجلس الذهب العالمي بتقرير أفاد فيه أن البنوك المركزية العالمية لا تزال تهتم بشراء الذهب وزيادة احتياطاتها من المعدن النفيس خلال يناير 2023، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شاهدناها في 2022.

في يناير 2023 اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.

يرى مجلس الذهب العالمي أن هذه الزيادة في شهية البنوك المركزية في شراء الذهب ستظل قوية طوال هذا العام، وبيانات يناير 2023 تؤكد على أن التوجه من قبل البنوك المركزية سيظل مستمر خلال هذا العام.

تقارير مجلس الذهب العالمي عن مشتريات 2022 أظهرت أن الطلب السنوي على الذهب على مستوى العالم قد ارتفع في عام 2022 بنسبة زادت عند 18% مقارنة مع العام السابق، ليصل إجمالي الطلب إلى 4741 طن وهو أعلى معدل طلب على الذهب من 2011، وذلك بعد أداء قياسي خلال الربع الرابع من 2022.

تضاعف الطلب من قبل البنوك المركزية على شراء الذهب في 2022 ليصل إلى 1136 طن بعد أن كان بقيمة 450 طن في 2021، ليسجل بهذا رقم قياسي في شراء البنوك للذهب منذ 55 عام، وخلال الربع الرابع وحده من 2022 شهد عمليات شراء من البنوك المركزية بمقدار 417 طن وبذلك ارتفع الإجمالي للنصف الثاني من عام 2022 إلى أكثر من 800 طناً.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فقد شهدت ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في 2022 بنسبة 42% مقارنة مع العام السابق، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الدول العربية خلال عام 2022 بشكل كبير دفع معه الأفراد والمؤسسات إلى زيادة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة وتحوط ضد التضخم.