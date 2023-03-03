الجمارك: برنامج التسجيل المسبق يسهم فى سرعة الإفراج الجمركى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد العوضي مدير الإعفاءات الجمركية بجمارك دمياط، التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، إن برامج التسجيل المسبق للشحنات تسهم في تيسير التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج إلى أقل وقت ممكن مع مراعاة التأمين اللازم للموانئ والمنافذ الجمركية والحد من وجود بضائع مهملة أو مجهولة الهوية قد تسبب ضرراً أمنياً وتكدساً على الأرصفة والمخازن الجمركية، مستعرضًَا خطوات تسجيل حساب "تفعيل الخدمات الالكترونية". جاء ذلك على هامش ندوة نظمها معهد التخطيط القومي، بعنوان" تنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلِّصين الجمركيين" في إطار سلسلة الندوات الخاصة بسبل تعزيز التجارة الخارجية، وتنشيط الصادرات المصرية نحو السوق الإفريقية في ضوء أهداف الدولة المصرية.

وخلال الندوة أعرب الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلِّصين الجمركيين، عن تقديره للتعاون المثمر مع معهد التخطيط القومي، مؤكدًا أن الهدف من الندوة هو نشر الوعي بأهمية تنشيط التجارة في الأسواق الأفريقية وتعزيز حركة الصادرات المصرية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وفي كلمتها أشارت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى دور معهد التخطيط القومي، من خلال البحوث والدراسات والبرامج التدريبية وكذلك الاستشارات، التي يقدمها لإمداد العاملين في قطاع التجارة الخارجية والمصدرين بالسياسات المقترحة والإجراءات المطلوبة لتمكينهم من الدخول إلى الأسواق الأفريقية بشكل يرفع قدراتهم على الاستمرار ومواجهة التحديات.

ومن جانبها أكدت نهى نوفل مدير عام الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة، على أهمية اتفاقات التجارة الحرة الإفريقية وخاصة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، واتفاق السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا COMESA، مشيرة إلى تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، والفرص التصديرية المحتملة، والعقبات التي تواجه الصادرات المصرية في إفريقيا.

وبشأن وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك أكَّد عمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك المصرية، على الدور الذي تقوم به الوحدة في تقديم حلول فعالة ومتكاملة للمصدرين والمنتجين، لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة من خلال نشر الفكر التصديري الأمثل ومعاونة المصدرين في حل مشاكلهم من خلال توفير بيئة عمل مثالية وفريق عمل متميز لديه مهارات علمية وجمركية وتصديرية.

يأتي هذا فيما تضمنت الندوة فتح باب المناقشة مع الحاضرين لتبادل الأفكار والإجابة على تساؤلاتهم، بشأن الفرص المتواجدة في القارة الافريقية، والتحديات وآليات مواجهتها في نفاذ الصادرات من جهة، والنفاذ الجمركي من جهة أخرى.