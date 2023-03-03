شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا والهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر
أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى شريك رئيسى فى خطة تطوير الشركات سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج القائمة أو بإضافة خطوط إنتاج جديدة، وكذلك إدخال صناعات لم تكن موجودة، موضحا أن نموذج الشراكة والعمل مع القطاع الخاص تم تحديده فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بما فى ذلك الصناعات التى تستهدف الدولة التواجد بها أو التى سيتم التخارج منها بشكل كامل.
استعرض "عصمت" خطط العمل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة القابضة سواء في مجال الأسمدة أو الكيماويات أو مستلزمات وسائل النقل والإطارات وغيرها من الأنشطة، إلى جانب نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية وحجم الصادرات والهيكلة الإدارية.
وجه المهندس محمود عصمت، بضرورة تعزيز مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة في عمليات الإنتاج والتنسيق بين الشركات فى توفير مستلزمات الإنتاج، وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات الضرورة ، مشددًا على الالتزام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الإنتاج.