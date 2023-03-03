بداية التعاملات.. الذهب يهوى 25 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر 25 جنيهًا مع بداية التعاملات، اليوم الجمعة، بعدما قفزت بنحو 65 جنيهًا للجرام خلال تعاملات أمس الخميس.

وانخفض سعر الجرام بنحو 25 جنيهًا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر الدولار في البنوك بنحو 9 قروش خلال تعاملات الخميس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1170 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1504 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1755 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2006 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات الخميس بنحو 0.03% إلى نحو 1836 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.