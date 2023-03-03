شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 3-3-2023 أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 3-3-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.34 جنيه للشراء، و32.73 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.51 جنيه للشراء، و32.83 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.57 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى32.57 جنيه للشراء.

32.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى32.34 جنيه للشراء.

32.73 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر32.34 جنيه للشراء.

32.73 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية32.51 جنيه للشراء.

32.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib32.56 جنيه للشراء.

32.84 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى32.60 جنيه للشراء.

32.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة32.56 جنيه للشراء.

32.83 جنيه للبيع.