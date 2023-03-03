شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو شركات أمريكية: مصر تمتلك البنية لتصبح مركزًا لتصدير الزيوت لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولو عدد من كبريات شركات البترول والغاز الأمريكية العاملة في مصر، أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تجعلها منفردة في المنطقة وأنهم يسعون لأن تصبح مصر مركزاً لتصدير المنتجات من زيوت التشحيم لأوروبا وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمشكلة من كبريات شركات البترول والغاز الأمريكية العاملة في مصر، وتم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



اجتماع وزير البترول مع رؤساء كبرى الشركات البترولية الأمريكية

وخلال اللقاء أكد طارق الملا وزير البترول، على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدف تنمية صناعة البترول والغاز في مصر وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ COP27 وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس والذى يكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا عامًا بعد عام.

وأشاد الوزير، بالدور المهم الذى تقوم به لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية كمنصة للحوار وتقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين قطاع البترول وشركات البترول الأمريكية بالإضافة إلى تقديم دراسات مهمة ومقترحات قابلة للتطبيق في مختلف مجالات الصناعة فضلاً عن المساهمة في برامج تدريب وتنمية مهارات كوادر قطاع البترول.



وزير البترول ورؤساء شركات أمريكية

ومن جانبه استعرض رئيس اللجنة أنشطتها المختلفة خلال العام الماضي، والتي تضمنت تقديم برامج تدريب مكثفة ضمن برنامج تدريب الإدارة الوسطى بقطاع البترول وتقديم دراسات لأفضل ممارسات السلامة واستضافة عدة جلسات لتبادل الخبرات حول الانتقال الطاقي وآفاق صناعة البترول والغاز، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف خلال العام الحالي الاستمرار في تقديم برامج تدريبية لكوادر قطاع البترول ودعم سياسات منتدى غاز شرق المتوسط وتعهد الميثان العالمي بالإضافة إلى التركيز على نشاط النقل والتوزيع والتسويق.