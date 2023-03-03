الإسكان:تغطية 175 قرية فى أسوان بمشروعات المياه والصرف الصحى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تغطي 175 قرية بمحافظة أسوان بمشروعات المياه والصرف الصحي، بما يجعلها بالترتيب الثالث في عدد القرى المستهدفة على مستوى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك على هامش ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، وفدًا لزيارة محافظة أسوان، رافقه كل من الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس فريق المتابعة لقطاع المرافق بمكتب الوزير.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد كأولوية أولى بهدف تحسين الحالة المعيشية لمواطني محافظات الصعيد.

قال الدكتور سيد إسماعيل، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا الاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن في هذا المجال.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة الإسكان باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لاستعراض معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم التوافق على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وأجهزة الوزارة للانتهاء من تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وخلال جولة نائب الوزير بالمحافظة، زار مقر شركة أسوان لمياه الشرب والصرف الصحي، ولقاء العاملين والقيادات بالشركة، وتفقد مركز خدمة العملاء المطور، والذى تم إنجازه لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في إطار ما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات مصر لخدمة ملايين المواطنين.

واستعرض نائب وزير الإسكان خلال الزيارة شرح مسئولى الشركة لنظام العمل بمركز خدمة العملاء، والذي يعتمد على النظم الذكية والتى تسهل التعامل وأداء الخدمة للمواطن بأيسر وأسرع السبل، فضلا عن استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة والجاري دخولها الخدمة سواء لإنشاء محطات جديدة أو الارتقاء بالمحطات القائمة، بهدف تحسين الخدمة والتوسع فيها افقيا ورأسيا.

ووجه "إسماعيل"، بأهمية استمرار التعاون في إطار من التفاهم بين أجهزة الوزارة بالمحافظة مع الاهتمام بتفعيل دور الجهاز التنظيمي في المراقبة والتوجيه لتحسين أداء الشركات، وتنفيذ المشروعات مع زيادة الاهتمام لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام الوسائل الموفرة الاستهلاك المياه والتى تقدمها الشركات للمواطنين بسبل ميسرة وفي متناول امكانيات المواطن، فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين بالشركة على أحدث وسائل التشغيل والصيانة وخدمة المواطنين وكيفية ادارة الحلول فضلا عن ادارة المشاكل.

كما طالب نائب الوزير، قيادات الأجهزة المختلفة بالقطاع بحسن اختيار شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروعات، مع اعتبار تلك الشركات شركاء تنمية ونجاح وليس كمنافسين.

وخلال مناقشة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات وجه بتطبيق أسلوب المنافسة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بحصر المشروعات الجارية وما يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة بنسب مئوية مع وضع قواعد التحفيز والاثابة للعاملين بمختلف مستوياتهم.

وفي إطار الزيارة توجه نائب الوزير، لتفقد سير العمل بالمحطات الثلاث للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والمعروفة بكيما 1و2 و3 بطاقة اجمالية 110 آلاف م3/يوم واطمأن على سير العمل بالمحطات الثلاث من خلال الزيارة الميدانية والعرض الفني الذي قدمه مسؤلو الجهاز التنظيمي لمراقبة اداء تلك المحطات.

وفي نهاية زيارة المحطة اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، بالعاملين بالمحطات ومسئولي شركة أسوان لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه بشأن محطة بلانة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا بطاقة إنتاجية 32 الف م3/يوم حيث يتم تنفيذ التوسعات لها لتصل إلى 92 ألف م3/يوم على مرحلتين والاطمئنان على السيب النهائي للمحطة وفق الأكواد التى يتم اعتمادها من كافة الوزارات المعنية بشؤن البيئة والصحة.

وفي نهاية الزيارة وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر للعاملين و قيادات الشركة وكذا قيادات الهيئة القومية لما شاهده من تعاون وأداء جيد.