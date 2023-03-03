شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تساعد فى مواجهة معدلات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ، والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات نسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023، فضلً عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023، مؤكدا أنها قرارات فى غاية الأهمية حيث أنها تمس المواطن محدودى الدخل من الدرجة الأولى من أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والعاملين بالدولة والتى يصل عددهم حوالى 25 مليون مواطن.

واكد الادريسى ان هذه القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم، زيادة الأجور والمعاشات ستساعد المواطن فى مواجه معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الشرسة بين روسيا وأوكرانيا والتى تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى جميع دول العالم.

ويرى الخبير الاقتصادى أن قرار الرئيس سيساهم فى تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين..

وقد قرر الرئيس اليوم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى:

ـ بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرى