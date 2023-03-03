شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 2.5 مليون مواطن يسفيدون من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا 5 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 192 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,5 مليون نسمة، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى العديد من المشروعات التنموية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة والتى تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 8 عمارات سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 30 وحدة اجتماعية، 32 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة اسعاف، 162 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1484 فصل دراسى، 116 مدرسة، 9 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب، 192 مشروع صرف صحى، 17 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 199 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 54 مركز شباب، 32 مجمع خدمات حكومية، 79 مكتب بريد، 36 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 192 مشروع كهرباء .

وأوضح التقرير ان خطة التنمية المستدامة للعام المالى 22/2023 تولى اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بتحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/ 2022.