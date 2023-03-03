الاقتصاد

المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 1770 سيارة كهربائية من 1 يوليو 2022 وحتى 31 يناير 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

أورد التقرير أن عدد السيارات الكهربائية بلغت 1770 مركبه وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى 

 

حيث احتلت المرتبه الأولى أى دى 4 أعداد سيارتها 104 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 91سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 70سيارة أما تسلا فقد بلغت  96 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 42 سيارات  واكس3 اى 4وبورش تاكان اس 4 بعدد 15 سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.

 

يذكر أن التقرير قد كشف عن وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال يناير 2023 ، حيث إحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول – الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 573مركبه ثم وحدة مرور مدينه نصر 535 مركبه ثم وحدة مرور فيصل 531مركبه ثم وحدة مرور الحوامدية 515مركبه سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبه أما منفذ مرور ميناءالسلوم 8578  مركبه منفذ مرور ارفين 1123 مركبه ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبه .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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