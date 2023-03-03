شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية.. تفاصيل مزايدة حقول البترول المتقادمة والان مع تفاصيل الخبر
1-تشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.
2- طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات من الزيت الخام .
3- اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول .
4- تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية .
5- هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.
6- تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.