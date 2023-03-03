أرامكو تعتزم مشاركة جيلي ورينو بتأسيس شركة تقنيات نقل حركة منخفضة الانبعاثات

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ومن المتوقع أن يدعم استثمار أرامكو السعودية نمو الشركة، ويعزز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، ومن المتوقع أن تحتفظ كل من (جيلي) و(رينو جروب) بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.
وتهدف الشركة الجديدة من خلال شبكة عالمية مكونة من 17 معمل لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى العمل كمورد عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني «يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات، وسيدعم تعاوننا الاستراتيجي مع (جيلي) و(رينو) تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوعة حول العالم».
من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي ميو أن تسهم هذه الشراكة مع أرامكو السعودية ومجموعة جيلي في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم، وتعزز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين.
في السياق نفسه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة دانيال لي بانضمام أرامكو السعودية للمجموعة في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالميا في مجال نقل الحركة.
وتمثل نية أرامكو السعودية في الاستثمار إقرارا من رواد الصناعة العالميين بالآفاق المستقبلية لأعمال شركة (PWT ) ورؤيتها للريادة في مجال الوقود المنخفض والخالي من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين.
شركة (PWT):
- شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة
- المؤسسان مجموعتي جيلي ورينو
- أرامكو تعتزم الانضمام بحصة أقلية
- مورد عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة
- قدرة إنتاج سنوية تزيد على 5 ملايين من المحركات ونواقل الحركة
- تملك شبكة عالمية من 17 معملا لنواقل الحركة و5 مراكز بحوث وتطوير
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