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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين شاركت في منتدى الرؤساء التنفيذيين، والذي نظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين من الهيئات المهنية الدولية.

وناقش المنتدى من خلال جلساته على مدار اليومين التحديات التي تواجه المهنة في استقطاب المواهب والحفاظ عليهم وفرص الاستدامة وما يتعين على المحاسبين لاقتناصها، ودور المحاسبين ومسؤولياتهم في مكافحة غسل الأموال، والتجارب الدولية في التعليم والتدريب المحاسبي.

ومثل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور مصعب الجعيد، حيث تحدث في مشاركته عن ربط منظومة التعليم مع المهنة ودور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي وإسهام الهيئة في ذلك من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي.