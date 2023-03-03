وزير الموارد

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واستعرض الاجتماع 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات في السوق؛ أبرزها الرخصة المهنية، والرقابة، والتوطين، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة لحلها، وتقديم التوصيات للتعامل معها، وإنجاز المتبقي منها خلال مدة شهرين.
كما جرى استعراض المقترحات التطويرية لتعزيز شراكة اللجنة في التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة، والتوسع في أنشطة الذهب والمجوهرات.
ويأتي اللقاء ضمن 17 لقاء سابقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، ورصد 201 تحديا على مستوى تلك اللجان، ومعالجة 73% من إجمالي تلك التحديات، بما يعزز من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات، ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
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