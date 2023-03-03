أرامكو تكمل الاستحواذ على أعمال فالفولين بـ2.65 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة أرامكو السعودية من خلال إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل صفقة الاستحواذ على شركة فالفولين للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال أوبريشن)، التابعة لشركة فالفولين الأمريكية، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار.

وتهدف أرامكو السعودية من خلال هذا الاستحواذ، الذي يأتي بعد توقيع الشركتين اتفاقية شراء الأسهم المعلن عنها في الأول من أغسطس 2022، إلى أن تصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم.

وبموجب هذه الصفقة، ستمتلك أرامكو السعودية العلامة التجارية (فالفولين)، فيما يتعلق بأعمال المنتجات، فيما ستمتلك شركة (فالفولين) العلامة التجارية فيما يتعلق بأعمال خدمات البيع بالتجزئة الخاصة بها، وتخطط أرامكو السعودية وشركة فالفولين للعمل معا لمواصلة انتشار ملكية علامة (فالفولين) التجارية على مستوى العالم.

وستستمر (فالفولين غلوبال أوبريشن) في أعمالها من خلال مقرها الرئيس في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي، وهي تعد شركة رائدة عالميا في مجال حلول السيارات والاستخدامات الصناعية، حيث تبتكر منتجات جاهزة للاحتياجات المستقبلية، وتوفر أفضل الخدمات في فئتها للشركاء في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني «سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز استراتيجيتنا الدولية فيما يتعلق بمواد زيوت التشحيم، كما يتيح الاستفادة المثلى من قدراتنا العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس، والبحث والتطوير، فضلا عما يمثله من فرصة مشجعة لتعزيز علاقتنا مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال توسيع نطاق حضور (فالفولين غلوبال أوبريشن) كشركة رائدة بين العلامات التجارية متعددة الجنسيات لزيوت التشحيم، وهي المكانة التي شغلتها لأكثر من قرن ونصف».

وأضاف «نرحب بفالفولين غلوبال أوبريشن، موظفين وعلامة تجارية، وهي أحد أكثر الأسماء شهرة في القطاع، ضمن عائلة أرامكو السعودية، وفي الوقت نفسه، متفائلون أن يوفر انتشارنا العالمي أساسا لا مثيل له، الأمر الذي يعزز خطتنا للمرحلة التالية من تطوير هذه العلامة التجارية التاريخية».

من جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل «إنه يوم تاريخي لعلامتنا التجارية التي يبلغ عمرها 157 عاما، ومع بيع أعمال المنتجات العالمية إلى أرامكو السعودية، يمكن لكل شركة الآن التركيز بشكل أفضل على نموها المستقبلي، واليوم، أصبحت فالفولين، شركة خدمات سيارات متخصصة ذات هيكل رأسمالي مناسب الحجم، مع تخصيص رأس المال المعزز».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق شركة فالفولين عوائد رأسمالية كبيرة لمساهمينا من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، وسيسمح لنا كل ذلك بتركيز جهودنا على علامتنا التجارية وتعزيزها كمزود رئيس لخدمات ما بعد البيع للسيارات.

يذكر أن هذا الاستحواذ سيعزز من حضور أرامكو السعودية المتزايد في سوق زيوت التشحيم ذات العلامة التجارية المتميزة، ويفتح آفاقا عالمية لتعزيز مكانة الاسم الذي يزيد عمره عن 150 عاما على مستوى العالم، مما يوفر ركيزة للنمو المستقبلي، وتكامل محفظة أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

الاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية:

القيمة 2.65 مليار دولار.

بموجب الصفقة:

