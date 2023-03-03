تعاون بين stc ولوسيد لتمكين تقنيات السيارات المتصلة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مجموعة stc عن شراكتها مع شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وتضمين اتصال سلس لعملاء لوسيد.

وأوضحت المجموعة أن نطاق الاتفاقية يسعى إلى تمكين خدمات الاتصال، حيث تتيح لوسيد الخدمات المتقدمة للاتصال عن بعد، وخدمات الاتصال داخل السيارة، مما يوفر لعملائها تجربة قيادة رقمية رائدة.

وتعمل مجموعة stc على توفير مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء لوسيد، حيث سيتمكن قائدو مركبات لوسيد من الاستفادة من كثير من المزايا ، بما في ذلك التحسينات المستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه عبر تحديثات OTA، وتشخيص المركبات عن بعد وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق Lucid Mobile، وتشغيل الموسيقى خلال التطبيقات داخل السيارة مثل Spotify، إضافة إلى تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية الآنية للتوجيه الأمثل، بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وقال نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول في مجموعة stc سعود الشريهي، إن الشراكة مع لوسيد موتورز تؤهل stc كممكن رقمي لتسهيل تقديم وإدارة الخدمات المتقدمة داخل السيارة، وتمنحنا أساسا للابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء مع تطور الخدمات الجديدة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Lucid Motors سلطان فيصل، «نتطلع إلى العمل مع مجموعة stc في مثل هذا الوقت المهم، في تطور النظم البيئية للسيارات المتصلة، ويسرنا مشاركة هذه الخصائص لعملائنا في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام stc بتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث تعمل خلال هذا التعاون على صناعة السيارات لتمكينها، ومواصلة تطوير أسلوب الحياة، وعادات المستهلكين.