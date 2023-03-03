السعودية الأولى في نمو إنتاجية العامل بين دول العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 ، حيث بلغت القيمة المحققة 4.9 %، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويا حول إنتاجية العامل.

وأوضحت وزارة الموارد والتنمية البشرية في تغريدة أمس على حسابها في تويتر، أن هذا الرقم يمثل أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، مشيرة إلى أن هذا المعدل وصل في عام 2019 إلى 6.3%، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4%، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته (4.9%).

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات الحكومية قد أسهمت في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقا لاستراتيجية سوق العمل.

معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022:

السعودية حققت المرتبة الأولى بين دول العشرين

4.9 % معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022

4.4 % معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2021

6.3 % معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2019