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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة ريادة الأعمال بغرفة جازان عقدت الاجتماع الرابع لمناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واعتماد جدولة اجتماعاتها لعام 2023، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة في مدينة جيزان. وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة جازان ورئيسة اللجنة الدكتورة رقية علوان، أن الاجتماع ركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت، واستعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة ومعالجه المشكلات التي تواجه قطاعات ريادي الأعمال، وإيجاد حلول لها ودعم وتوسيع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، التي تركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة ونشر الوعى والمعرفة، مشيرة إلى أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لريادي الأعمال وأصحاب المنشآت من منتسبيها. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من التوصيات منها إقامة ورش عمل لمواكبة التطور التجاري بالمملكة وفق رؤية 2030.

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