شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: تفقد الرئيس السيسي لمكتب معصرة ملوى بالمنيا دفعة قوية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكتب بريد معصرة ملوي بمحافظة المنيا؛ حيث وجه العاملين بالمكتب إلى حسن معاملة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة، وذلك في أثناء تفقد لمشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بمحافظة المنيا، باعتبارها أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكتب بريد معصرة ملوي يعد دفعة قوية ودعمًا كبيرًا لجميع العاملين بالبريد المصري، بما يضع مسئولية عظيمة على عاتقهم تحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة جميع المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة ويسر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن البريد المصري نجح في الانتهاء من تطوير وتشغيل نسبة 88% من مكاتب بريد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، البالغ عددها 847 مكتب بريد في 1432 قرية تابعة لـ52 مركزًا، منها 5 مراكز بقرى حياة كريمة بمحافظة المنيا، تم الانتهاء منها بالكامل، مضيفًا أن البريد سيعمل بالتوازي مع إضافة قرى جديدة بالمبادرة لاستكمال تطوير مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد تقدم أكثر من 155خدمة متنوعة ما بين خدمات بريدية وحكومية ومصرفية، ومستعدة لإضافة خدمات حكومية جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية، متابعًا :"البريد المصري يفتح أبوابه لاستقبال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين".

وجدير بالذكر أن مكتب بريد معصرة ملوي تم إنشاؤه وتطويره ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالي قرية معصرة ملوي، عدد شبابيك المكتب 7 شبابيك من بينها شباك لذوي الهمم، ويقدم المكتب جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية إلى جانب خدمات مصر الرقمية ومزود بماكينة صراف آلي ATM.