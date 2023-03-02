شكرا لقرائتكم خبر «بيبان 23 » يبرز فرص رواد الأعمال بقطاع الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة الحج والعمرة في ملتقى بيبان 23، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة».

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها أنواع الابتكار في قطاع الحج والعمرة، ودورها في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وأبرز التحديات والفرص لرواد الأعمال في هذا القطاع.

وتأتي تلك المشاركة انطلاقا من دورها في الإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق تجربة متميزة للحاج والمعتمر في كل مراحل رحلته الدينية، حيث أسست مركز ريادة الأعمال المتخصص في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال ربط القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بمجالات خدمات الحج والعمرة برواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحج والعمرة؛ لتوفير المزيد من المشاريع النوعية والريادية، التي تسهم في تجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها، عبر تقديم عدد من الفرص والبرامج التطويرية والفعاليات لرواد الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير خدماتها والتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها الاقتصادية.

يذكر أن ملتقى بيبان 23 يطرح كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولا متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن الملتقى، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الالكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.