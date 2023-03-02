شكرا لقرائتكم خبر إضافة خدمتي شحن تربطان المملكة بموانئ شرق أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) خدمتي شحن ملاحيتين «شرق أفريقيا - البحر الأحمر»، و»البحر الأحمر» إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز عملية تدفق البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيـئة العـامة للمـوانئ «موانئ» وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية بـ»تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية»، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتربط الخدمة الأسبوعية المباشرة «شرق أفريقيا - البحر الأحمر» مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالله، بميناء جيبوتي في مدينة جيبوتي بوقت عبور يومين فقط، وميناء مومباسا الكيني بوقت عبور 9 أيام، إضافة إلى ميناء دار السلام التنزاني بوقت عبور 12 يوما، وذلك بعدد 4 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 2500 حاوية قياسية من ضمن 730 سفينة، بما يضمن أوقات نقل تنافسية تلبي تطلعات المستوردين والمصدرين.

فيما تربط خدمة «البحر الأحمر» مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالله، بميناء السودان مباشرة ليوم واحد كوقت عبور بواقع مرتين شهريا؛ بهدف تعزيز موثوقية الجدول الزمني وتدفق البضائع بطاقة استيعابية 1000 حاوية قياسية، ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الأولى للخدمتين الملاحيتين بداية شهر مارس لعام 2023م.

وتعمل «موانئ» على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية وتعد «MSC» الشركة الرائدة والأكبر في مجال شحن الحاويات، كما تعمل على فتح خطوط وخدمات ملاحية جديدة على ساحل

البحر الأحمر لكسب حصة من المسافة الإقليمية وزيادة كميات الحاويات في الموانئ السعودية.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي شهد برامج تطوير تعزز بنيته التحتية والخدمات، بهدف جعل الميناء واحدا من أفضل 10 موانئ عالميا، كما جرى توقيع اتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين لإنشاء 6 مناطق لوجستية متكاملة تكسبه أهمية استراتيجية كبيرة كونه يمثل الخط البحري الملاحي الأول على ساحل البحر الأحمر.

خدمة «شرق أفريقيا - البحر الأحمر»

عدد 4 سفن ضمن 730 سفينة.

طاقتها الاستيعابية 2500 حاوية قياسية

الرحلات الأولى بداية شهر مارس 2023

تربط ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله بـ:.

• ميناء جيبوتي بوقت عبور يومين فقط.

• ميناء مومباسا الكيني بوقت عبور 9 أيام.

• ميناء دار السلام التنزاني بوقت عبور 12 يوما.

خدمة«البحر الأحمر »

تربط ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله بـ:

• ميناء السودان مباشرة ليوم واحد.

• وقت عبور بواقع مرتين شهريا.

• طاقة استيعابية 1000 حاوية قياسية.

• الرحلات الأولى بداية شهر مارس 2023.