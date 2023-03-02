شكرا لقرائتكم خبر مستثمرو الأحساء يناقشون الاستراتيجية الوطنية للصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس لقاء تعريفيا حول «الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، بحضور وكيل الوزارة للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم وعدد من المستثمرين والصناعيين، وذلك بمقر الغرفة في الهفوف.

وشهد اللقاء تقديم نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهم مستهدفاتها الاستراتيجية الداعمة لـ 12 قطاعا صناعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، التي نتج عنها أكثر من 800 فرصة استثمارية واستهداف إنشاء 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م في مختلف مدن المملكة.

وأوضح السويلم أن محافظة الأحساء لديها العديد من المقومات والموارد والفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير وغير محدود ومتواصل من القيادة الحكيمة، وأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة يساعد في تنمية القدرات الهائلة لهذا القطاع الحيوي وبناء اقتصاد صناعي مرن، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى بجهود وزارة الصناعة والثروة الوطنية ومبادراتها وبرامجها لتعزيز ودعم التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.