شكرا لقرائتكم خبر منصة سومتك لإقامة مزادات العقارات والمنقولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد هذه المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الالكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الالكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ «العربون» عوضا عن إحضار شيكا مصدقا، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسند إليه بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك من خلال تعيين المتخصصين من القطاع الخاص.
منصة (soum.tech)
- تعد المنصة الخامسة والأحدث منذ إنشاء «إنفاذ».
- تختص بإقامة مزادات العقارات والمنقولات.
- تسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقا لرؤية السعودية 2030.
- تعد هذه المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الالكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الالكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى وأتمتة التسجيل والمزايدة وتوثيقها.
- تحقق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ «العربون» عوضا عن إحضار شيكا مصدقا، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة سومتك لإقامة مزادات العقارات والمنقولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.