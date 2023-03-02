منصة سومتك لإقامة مزادات العقارات والمنقولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» منصة «سومتك» لإقامة المزادات الالكترونية تحت إشرافه، حيث تعد المنصة الخامسة والأحدث منذ إنشائه، وتختص المنصة بإقامة المزادات الالكترونية على الأصول المسند تصفيتها وبيعها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده ولوائحه؛ متيحا بذلك لمزودي الخدمات من المسوقين والمعلنين البدء في التعاقد مع منصة سومتك (soum.tech) لإقامة المزادات.وتسهم منصات المزادات الالكترونية في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

وتعد هذه المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الالكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الالكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ «العربون» عوضا عن إحضار شيكا مصدقا، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسند إليه بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك من خلال تعيين المتخصصين من القطاع الخاص.

منصة (soum.tech)

