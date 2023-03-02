التأمينات تحدد الحد الأدنى والأقصى لزيادة المعاشات 15%.. وتكشف عن المستفيدين من قرار الرئيس

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن زيادة المعاشات بنسبة 15% المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقاً لقرار الرئيس السيسى، ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

وأضاف عوض، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وأوضح عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش، لافتا إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، الخميس، الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، اعتباراً من أول إبريل 2023.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:

أولاً:التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.