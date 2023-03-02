الاقتصاد

8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية.. تفاصيل مزايدة الحقول المتقادمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت اول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والانتاج ( EUG)، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى ..

 

 

1-تشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.

 

 

2- طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات  من الزيت الخام .

 

 

3- اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول .

 

 

4-  تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية . 

 

 

5- هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول. 

 

6- تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت  و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.

 

 

 

 

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