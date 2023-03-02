بعد توجيهات الرئيس.. التضامن تعلن موعد صرف زيادة دعم تكافل وكرامة الشهري بنسبة 25٪؜

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة جاهزة لصرف زيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وكان الرئيس السيسى قد وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وقالت القباج، في تصريحات صحفية: "قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة".

وأضافت القباج أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.

وكلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، الخميس، الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، اعتباراً من أول إبريل 2023.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:

أولاً:التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.