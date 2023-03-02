شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-3-2023.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 487.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.83%، والعرب على 8.36%، واستحوذت المؤسسات على 41.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.22%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 476.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 77.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 233.3 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 10.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.86%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 13.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 25.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.