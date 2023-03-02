شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالضرائب: إجراءات تحسين الأجور ترفع المعاناة عن كاهل المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة المنيا، تسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات المهمة تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات .

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب : إن توجيه الرئيس الفوري والعاجل بتحسن دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وأوضح "عبد الفضيل" أن زيادة أجور العاملين بالدولة تشمل بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، ولحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، و حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وقال النائب عبد الفضيل : إن الزيارة تشمل أيضا أصحاب المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأشار إلي أن إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.