شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.92% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 657.6 مليار جنيه إلى 654.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.7 مليار جنيه إلى 204.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 858.3 مليار جنيه إلى 859.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليار ورقة منفذة على 334 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 77.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.20%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 711.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 144.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9.4 مليار جنيه بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 280.7 ألف عملية.