شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: أهمية استمرار الإنتاج مع التقدم بالتوافق البيئى يعد فرصا استثمارية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الملا على أهمية تدعيم المركز المالى لشركة بتروسيف وزيادة رأسمالها كإحدى أهم الشركة المتخصصة فى مجال تقديم خدمات السلامة والبيئة ، فى ظل ما توليه استراتيجية الوزارة من أهمية قصوى لمشروعات البيئة والسلامة ، وبما يتوافق والدور المنوط بها تنفيذه خلال الفترة القادمة سواء فى مشروعات التوافق البيئى بصناعة البترول ، بالإضافة إلى أهمية دورها فى أنشطة التعدين ، خاصة وأنها معتمدة من جهاز شئون البيئة ويمكنها مساعدة الشركات العاملة فى الحصول على الموافقات البيئية عن طريق إضافة ذلك النشاط لأنشطتها فى ظل التطور الذى تشهده صناعة التعدين واجتذابها استثمارات وشركات عالمية يتوافر لها الخبرة والملاءة المالية للعمل بصناعة التعدين فى مصر فى ظل ما تم إعلانه عن تطوير استراتيجية التعدين.
ووجه الملا التحية للعاملين على ما قدموه من نتائج أعمال فى كافة الأنشطة التى تمارسها ، وأننا نفتخر بها كشركة متخصصة تحظى بالتقدير من الوزارة وكل الأجهزة المعنية بأنشطة السلامة والبيئة فى مصر ، وكذلك نجاحها العام الماضى فى إضافة مركز جديد لمكافحة التلوث النهرى بأسيوط ليضاف لمراكزها لمكافحة التلوث البترولى المتخصصة المنتشرة على سواحل البحرين والنيل والمناطق الجغرافية البترولية.
واستمع الوزير وحضور الجمعية لما قدمه المهندس عماد عبدالرازق رئيس الشركة حول توسعها فى تقديم خدماتها خلال العام الماضى ، مشيراً إلى التطور الملحوظ فى مختلف أنشطتها وتحقيقها نتائج متميزة بالمقارنة بالعام السابق ، واستهدافها زيادة أنشطتها خلال العام الحالى فى ظل ما تفرزه التطورات التى تشهدها صناعة البترول حالياً من فرص استثمارية متميزة.
حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه ومساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية المحاسب أشرف عبدالله ، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمحاسب عبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.