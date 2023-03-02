شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفجوة بين أسعار الوقود والنفط.. أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا والان مع تفاصيل الخبر
و من هنا يجب إلقاء الضوء علي أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا:
. تراجع مخزونات العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط وبالتالي انعكس ذلك علي أسعار الديزل والبنزين في العالم.
قيام العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهما بزيادة أسعار أنواع الوقود المختلفة.
• بعض الدول قامت برفع مستويات أسعار البنزين بحوالي 3 مرات خلال العام الماضي مثل الأردن.
. وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصل بها معدل التضخم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، فوصل سعر جالون البنزين إلى حوالي 5 دولارات للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية قبل الوصول إلى حوالي 4 دولارات.
تعانى القارة الأوروبية من عجز واضح في إمدادات المنتجات البترولية والذي بلغ أكثر من مليون برميل يوميًا، وسجلت تكلفة لتر البنزين في بعض دول القارة أكثر من 2.5 دولار في بداية الأزمة، بالإضافة إلى دخول الحظر على المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ.