شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ "ريلمي": ندرس تصنيع هواتفنا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تشيس شو نائب رئيس شركة realme بشركة أوبو، إن الشركة تدرس تصنيع الهواتف المحمولة من علامتيها "أوبو" و"ريلمي" في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة سوقية للتعرف على احتياجات المستهلكين من الهواتف، والمواصفات التي يفضل أن توفرها، مضيفًا أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي تعمل بها الشركة؛ لأنه سوق استهلاكي ضخم مما يجعل "أوبو" مهتمة بتصنيع الهواتف بها.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على هامش مشاركته بالمعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023 بمدينة برشلونة، أن شركة ريلمي تعتزم مضاعفة حجم استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي؛ لأنها تعتبرها من أهم المناطق بالنسبة للشركة من حيث عدد المستخدمين مما يدفعها لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مقر رئيسي بمدينة دبي، وزيادة أعداد الموظفين، لتسريع وتيرة توفير الهواتف للمستخدمين في الأسواق، وإطلاق أحدث الهواتف في المنطقة تزامنا مع إطلاقها عالميًا.

وحول موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme GT 3 في مصر، قال إن ريلمي تخطط لطرح الهاتف في السوق المصري خلال شهرين، مشيرًا إلى أبرز مزايا الهاتف الذي تم طرحه على هامش معرض برشلونة الدولي للاتصالات، سواء من حيث أسرع شحن للبطارية في هاتف ذكي على الإطلاق بقدرة 240 وات مما يمكنه من شحن البطارية كاملة خلال أقل من 10 دقائق فقط، هالة تفاعلية مضيئة RGB على الجهة الخلفية يمكن الاعتماد عليها للحصول على تنويهات بشأن المكالمات الواردة أو انخفاض شحن البطارية وغيرها.

وردا على التكنولوجيا الجديدة التي تركز عليها ريلمي خلال الفترة المقبلة، قال إن الشركة تستهدف توفير حياة متكاملة للمستخدمين عبر تلبية احتياجاتهم المختلفة بطريقة تناسبهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم ابتكاره بهاتف realme GT3 من تصميم واجهة النبضات، تأثيرات ضوئية مختلفة اعتمادًا على حالة الهاتف، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف مشحونًا بنسبة 20%، سيعرض تأثير ضوء أحمر يتنفس، وعندما يتم شحنه من 21% إلى 100%، يعرض الهاتف تأثير ضوء التنفس الأرجواني، وعندما يتم شحنه بالكامل، سيظل الضوء الأرجواني دائمًا قيد التشغيل، وعند وجود مكالمات واردة، يومض الضوء بسرعة، وغيرها من الإمكانيات.

وحول مدى اهتمام شركة ريلمي بالبحث والتطوير، قال إن أكثر من نسبة 60% من العاملين بشركة ريلمي يعملون على البحث والتطوير في مجالات عدة أبرزها الألعاب الإلكترونية، والتصميم، والبرامج، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف ابتكار منتجات تميز "أوبو" عن غيره من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة.

وأشار مارك ويسلي، مدير اتصالات منتجات Realme، إلى أن "ريلمي" من أوائل الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في العالم، التي طرحت هواتف لدعم تشغيل خدمات شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G، منذ مدة طويلة، في كل إصداراتها سواء الفئات العليا أو الفئات الأخرى لإتاحة الفرصة لمستخدمي أوبو الاستفادة من خدمات 5G، مضيفًا أن هواتف الجيل الخامس من أوبو مطروحة في الوقت الحالي في أكثر من 20 دولة، ونسعى لإتاحتها في كل الأسواق التي نعمل بها.

ويرى أن أهم ما يميز هواتف "ريلمي" عن غيرها من هواتف المحمول الأخرى، هو أولا أداء الهاتف سواء في سرعة الشحن، وتلبية احتياجات المستهلكين، ثانيًا ابتكار مواصفات تناسب الشباب، من خلال دراسات سوقية حقيقية للتعرف على متطلباتهم والعمل على تحقيقها في الإصدارات الجديدة، ثالثًا تصميم مختلف للهواتف عن أي شركات أخرى، لافتًا في هذا الصدد إلى هاتف Realme 10 Pro 5G Coca-Cola الجديد، والذي يتميز بتصميم خارجي يتشابه مع زجاجة كوكاكولا، وهاتفي Realme GT Master Edition و Realme GT Master Explorer Edition، المستوحى تصميمهما من حقيبة السفر.

في سياق آخر قال ، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبًا على كل الأنشطة، ومن بينها سوق الهواتف المحمولة، التي شهدت تراجعا في المبيعات خلال العام الماضي، غير أنه توقع عودة مبيعات الموبايلات لمعدلاتها الطبيعية مع نهاية العام الماضي أو مع بداية العام المقبل، ولذا تركز شركة ريلمي في الوقت الحالي على ابتكار منتجات جديدة، ومواصفات تحقق احتياجات المستهلكين، وتزيد من تنافسية منتجاتها مقارنة بالشركات الأخرى بدلا من إطلاق هواتف ومنتجات جديدة.