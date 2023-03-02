شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.61% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.