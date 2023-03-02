شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: اتفاقية شراكة مع "هواوى" لتوفير حلول فى مجال التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من اللقاءات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فى ختام مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 المنعقد بمدينة برشلونة فى أسبانيا؛ حيث تناولت اللقاءات تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.

هذا وقد التقى الدكتور عمرو طلعت مع جاكلين شيجيلين رئيس خدمات التسويق والمبيعات لحلول الحوسبة السحابية بشركة هواوى Huawei، وتيرى هى الرئيس الإقليمى للشركة بمنطقة شمال إفريقيا، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال اللقاء شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى العالمية بهدف توفير حلول من شركة هواوى فى مجال التحول الرقمى.

وقع اتفاقية التعاون المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أنطونيو ميسا نائب أول رئيس شركة أوراكل Oracle لشؤون خدمة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مارسين سمولارسكى كبير مديرى المبيعات فى شركة ماكس لينير Maxlinear بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من قيادات الشركة.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع كيفين سيمزر مدير العمليات بشركة تريند ميكرو Trend Micro العالمية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.