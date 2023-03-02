شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وحديد عز، والقلعة للاستشارات المالية، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 16993 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 20182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 7006 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4554 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3496 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات على شركات مستشفى النزهة الدولي، وبنك التعمير والإسكان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الأولى بحجم تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون جنيه، والثانية بحجم تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون جنيه، والثالثة بحجم تداول 103.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون جنيه، والرابعة 722.8 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون جنيه، والخامسة بحجم تداول 214.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 265 ألف سهم، 127 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 115 ألف سهم، 50 ألف سهم، 36.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد 10 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 76.4 ألف سهم، 156 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 93.9 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 729.6 مليون جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 23%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليبلغ 173.9 مليون جنيه مصحوبًا بانخفاض هامش صافي الربح إلى 23.8%.

حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 172.6 مليون جنيه مقارنةً مع 314.7 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 45.2%.

في سياق آخر قالت شركة حديد عز، إن الشركة ستحقق خسائر العملة للربع الرابع من عام 2022 على أساس أسعار العملة في نهاية عمل 31 ديسمبر عام 2022، تصل 3.043 مليار جنيه، وتصل 5.281 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023.